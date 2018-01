Custo por eleitor é de 'menos que 1 guaraná', diz professor

O cientista político Bruno Speck disse ontem ao Estado que o valor de R$ 5,1 bilhões gasto na campanha eleitoral deste ano não é "exageradamente alto". Para o professor da Unicamp, ao se levar em conta o número de eleitores no País e a quantidade de cargos disputados, a eleição custaria "menos que um guaraná".

Qual é a avaliação do sr. sobre os gastos de R$ 5,1 bilhões na campanha eleitoral deste ano?

Eu não creio que o valor da disputa eleitoral seja o grande problema, em torno do qual deveria se discutir o modelo de financiamento no Brasil.

Por quê?

Basta você fazer uma simples conta: vamos dizer que tenham sido gastos R$ 5 bi. Levando em conta que tenhamos 140 milhões de eleitores no Brasil, serão então R$ 35 por eleitor. E se você levar em conta, ainda, que foram preenchidos cinco cargos, teremos que, por um cargo, o eleitor recebeu informações de todos os candidatos - porque financiamento é essencialmente para custear essa comunicação - por menos de R$ 10. E se, ainda, você levar em consideração que estamos lidando com cargos de quatro anos, temos, por ano, por cargo, por eleitor, menos de um guaraná. Essa é a minha conta, que uso para argumentar por que não creio que eleições no Brasil sejam exageradamente caras.

Mas o sr. acha que o financiamento público, por exemplo, ajudaria a baratear mais?

Eu não creio que o mais importante neste debate seja se o financiamento público é exclusivo ou não. Mas eu não sou a favor da ampliação do financiamento público atual, porque nós já temos financiamento público pesado. Tem R$ 300 milhões alocados aos partidos, e você tem o horário eleitoral gratuito, que também é uma forma de financiamento indireto pelo Estado. O poder público obriga as emissoras a transmitir. Segundo: antes de pensar sobre a ampliação desse financiamento, acho importante pensar sobre a forma como ele é distribuído ao candidato. Minha opinião é de que o atual modelo de alocação não fortalece o vínculo entre os partidos e o cidadão. Eu não acho que isso seja o adequado.

Qual modelo o sr. defende?

Acho que o cidadão tem de ser envolvido nisso. Outros países fazem isso: eles alocam recursos reembolsando, por exemplo, cidadãos que fazem pequenas doações, como ocorre no Canadá.