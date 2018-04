Custo das eleições chegou a R$ 523 mi

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ayres Britto, informou que o custo da eleição deste ano foi de R$ 523 milhões, ante R$ 420 milhões de 2004. A elevação deveu-se ao aumento no número de eleitores, à produção de novas urnas e ao financiamento da operação das forças federais para garantir a segurança no Rio. "As eleições transcorreram sem nada que significasse disfunção que prejudicasse a legitimidade do processo eleitoral", disse Britto.