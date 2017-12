Curitiba lança candidatura à sede do Fórum Social de 2009 A candidatura do Estado do Paraná para sediar a edição de 2009 do Fórum Social Mundial foi lançada nesta quinta-feira em Curitiba e recebeu o apoio do governador Roberto Requião. A proposta será apresentada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes) à comissão organizadora do evento durante a realização de sua sétima edição, a partir do próximo dia 20, em Nairóbi, no Quênia, na África. "Esta candidatura representa a afinidade que o nosso governo tem com o Fórum. Tivemos quatro anos de ações governamentais em oposição aos modelos neoliberais. Teremos mais quatro anos perseguindo a idéia que a economia deve servir a sociedade e não contrária", diz Requião. Além da UNE e Ubes, outras 30 entidades já assinaram uma carta de apoio à candidatura de Curitiba, entre elas, a CUT, APP-Sindicato, União Paranaense de Estudantes (UPE), União das Entidades Ambientalistas do Paraná (Uneap), União Brasileira das Mulheres (UBM). Mais de 300 pessoas participaram do ato de lançamento da candidatura paranaense.