Curitiba investigará mortes na Syngenta O secretário da Segurança Pública do Paraná, Luiz Fernando Delazari, determinou ontem que o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), de Curitiba, assuma as investigações sobre o confronto na estação experimental da Syngenta, em Santa Tereza do Oeste, que resultou em duas mortes, no domingo. "Há muitas interferências locais no caso querendo atrapalhar", justificou. Delazari ordenou também que o Comando do Policiamento do Interior providencie proteção para os sem-terra ameaçados de morte.