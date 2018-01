Cúpula petista lota velório de Celso Daniel Centenas de populares se aglomeram em uma longa fila formada em frente ao Paço Municipal de Santo André, onde é velado o corpo do prefeito da cidade, Celso Daniel (PT), morto durante um seqüestro na sexta-feira à noite. Além da presença dos populares, o velório é marcado pela presença de representantes da cúpula petista, como o presidente de honra do partido, Luís Inácio Lula da Silva, a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, a vice-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva - acompanhada do marido, o ator Antônio Pitanga -, o senador Eduardo Suplicy, o deputado federal José Genoíno, o prefeito de Aracaju e ex-deputado federal, Marcelo Déda, o presidente nacional do PT, José Dirceu, e o governador do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT. Também estão presentes ao local o professor Pasquale Cipro Neto, os apresentadores esportivos Juca Kfouri e Jorge Kajuru, a prefeita de Campinas Isa Lene, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luís Marinho, o deputado Luizinho do PT, e o prefeito de Rio Grande da Serra, Ramon Velásquez, também ameaçado de morte, assim como outros prefeitos do PT. Muito emocionada, a namorada de Celso Daniel, Ivone de Santana, permanece todo o tempo ao lado do caixão.