Cúpula do PT diz estar tranquila com Castelo de Areia A cúpula do PT procurou demonstrar tranquilidade em relação a rumores de que parlamentares do partido também teriam sido agraciados com contribuições ilegais da Camargo Corrêa. A Operação Castelo de Areia, da Polícia Federal cita sete partidos - PPS, PSB, PDT, DEM, PP, PMDB e PSDB - como supostos destinatários de doações de recursos ilícitos a partir de esquema envolvendo diretores da construtora e doleiros. "O PT recebeu várias doações da Camargo Corrêa", admitiu o líder do PT na Câmara, Cândido Vaccarezza (SP).