Cúpula do PSDB quer definição de candidato ao Planalto A cúpula do PSDB cobrou hoje, em Goiânia, uma definição até dezembro do candidato do partido à Presidência da República em 2010. O coro foi puxado pelo ex-governador Geraldo Alckmin e reforçado pelo presidente do partido, senador Sérgio Guerra (PE).