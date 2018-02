Cúpula do PSD declara apoio à reeleição de Dilma Em reunião realizada na sede do PSD em Brasília, nesta quarta-feira, 20, integrantes da cúpula da legenda defendem uma aliança para a reeleição da presidente Dilma Rousseff em 2014. Eles se revezaram no microfone para fazer declarações favoráveis ao governo da petista, que chegou ao evento acompanhada do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e do ministro da Educação, Aloizio Mercadante.