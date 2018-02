Cúpula do PSB chega à casa de Campos no Recife A cúpula do PSB chegou há pouco à casa do candidato do partido à Presidência da República, Eduardo Campos, no bairro de Dois Irmãos, no Recife. Acompanhavam o novo presidente da sigla, Roberto Amaral, o líder da bancada na Câmara, deputado Beto Albuquerque (RS); o coordenador do programa de governo, Maurício Rands; e o senador e candidato ao governo do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg. Eduardo Campos morreu na última quarta-feira (13) em um acidente aéreo em Santos, no litoral paulista.