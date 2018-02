Cúpula do PMDB troca local da reunião e se encontra na casa de Michel Temer

BRASÍLIA - Depois de tentar despistar a imprensa ao anunciar o cancelamento da reunião marcada para às 11 horas na casa do presidente do Senado, José Sarney, a cúpula do PMDB está reunida nesta terça-feira, 4, no apartamento funcional do vice-presidente Michel Temer. O encontro foi marcado para discutir a crise do partido com o PT, por causa da ocupação de cargos no segundo escalão.

Antes de chegar à reunião, Temer participou da posse do novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Moreira Franco, onde afirmou que as negociações em torno dos cargos do segundo escalão que envolvem atritos entre PT e PMDB estão suspensas. Dentre esses cargos estão a diretoria dos Correios e a diretoria da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).