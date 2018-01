Cúpula do PMDB espera retratação pública de Lula A cúpula do PMDB ainda espera uma retratação pública do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao mesmo tempo em que procura evitar colocá-lo contra a parede. Os peemedebistas que defendem a aliança eleitoral com o PT em torno da possível candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à Presidência da República, esperavam que Lula conversasse com o deputado Michel Temer (PMDB-SP), como uma espécie de desmentido, o que não ocorreu. Temer, presidente licenciado do PMDB, é o principal cotado para a vaga de vice na chapa de Dilma e um dos principais articuladores da aliança com o PT.