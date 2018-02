Cúpula do PMDB debate crise com PT na casa de Temer Depois de tentar despistar a imprensa ao anunciar o cancelamento da reunião marcada para as 11 horas na casa do presidente do Senado, José Sarney, a cúpula do PMDB está, neste momento, reunida no apartamento funcional do vice-presidente da República, Michel Temer. O encontro foi marcado para discutir a crise do partido com o PT, por causa da ocupação de cargos no segundo escalão.