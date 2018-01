Cúpula do DEM reage com críticas à criação do PSD O comando nacional do Democratas já reagiu com duras críticas aos primeiros eventos organizados pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, para promover a criação do Partido Social Democrático (PSD), depois de anunciar sua saída do DEM. O líder do Democratas na Câmara, deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), chamou a nova sigla de "partido sem decência" e "partido sem dignidade", ironizando suas iniciais. No seu twitter, defendeu publicamente que seu partido faça oposição a Kassab nas eleições municipais do próximo ano em São Paulo. "Nasceu hoje o PSD, o partido sem decência, o partido sem dignidade. O DEM tem de ir para a oposição ao Kassab. Vamos enfrentá-lo em São Paulo", postou ACM Neto ontem em seu twitter.