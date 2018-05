Cúpula da PF em Volta Redonda é presa em ação no RJ A cúpula da Delegacia da Polícia Federal (PF) em Volta Redonda, no Sul Fluminense, foi presa hoje em operação realizada pela Superintendência da PF no Rio. Foram detidos na manhã de hoje o delegado-titular, César Augusto Gomes Gaspar, o delegado-substituto, Gustavo Stteel, o chefe do Núcleo de Operações, Sérgio Vinícius de Oliveira e três agentes da delegacia sob a acusação de formação de quadrilha armada, corrupção ativa e passiva. Os policiais federais foram denunciados por suposto envolvimento com 18 empresários acusados de transportar clandestinamente e adulterar combustíveis. Segundo a PF, o grupo atuava com apoio de policiais civis e militares. Foram expedidos pela Justiça 40 mandados de prisão preventiva: sete policiais federais, cinco policiais civis, nove policiais militares, 18 empresários e um despachante. Até o momento, além dos seis policiais federais, foram presos, segundo a PF, um policial civil no Rio, um PM em São Paulo e dez empresários, dos quais três em São Paulo. A investigação começou há cerca de seis meses, de acordo com a PF. A quadrilha trazia o combustível de São Paulo em caminhões com notas fiscais frias e em alguns casos sem nota. As investigações apontam que a quadrilha pagava uma mensalidade aos policiais para continuar agindo sem fiscalização.