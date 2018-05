Cúpula da Comissão do Impeachment se reúne para definir rito de discussão e votação

BRASÍLIA - A cúpula da Comissão Especial do Impeachment se reúne na manhã desta quinta-feira, 7,com líderes partidários para definir o rito de discussão e votação do parecer apresentado na quarta, 6, pelo relator, o deputado Jovair Arantes (PTB-GO). Há um impasse entre governistas e oposicionistas em relação à realização de sessões no fim de semana para garantir que o relatório seja votado até o final da próxima segunda-feira, 11.

Até o momento, 118 deputados estão inscritos pra falar na comissão a partir de sexta, 8, quando começará a sessão de debates. Os membros do colegiado têm 15 minutos para falar e os não membros, 10 minutos. Até o momento, não há acordo para redução do tempo de discurso dos parlamentares. A oposição defende que a sessão de sexta se estenda até a madrugada e que, se possível, o relatório seja votado nesta mesma sessão.