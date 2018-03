Cunha:sindicatos contra a terceirização brigam por dinheiro

Segundo ele, a terceirização como está é a que precariza o trabalho. "Temos que ter uma regulamentação correta, justa. O projeto de lei que aprovamos é a que mantém os direitos e obrigações trabalhistas", disse. Ele reiterou sua opinião sobre a sinalização de que a presidente Dilma Rousseff (PT) é contra a lei. "Ela tem que ter cautela, não pode só levar em conta a pauta do PT, até porque o PT não tem número para aprovar pauta sozinho no Congresso. Ela tem que considerar todos os partidos", declarou.

Cunha, na palestra com pecuaristas, fornecedores e autoridades, comentou que a discussão atual sobre divisão do País em classes é retórica e não ajuda a sociedade. "Não existe trabalho sem capital e nem capital sem trabalho. Temos que integrar", declarou, admitindo que já recebeu "umas 50 ameaças de morte pelo Facebook e Twitter", onde a discussão está mais acalorada.

Sobre as conversas que o vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB) teria com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cunha comentou que é normal. "É um comportamento de político. Nós sentamos para conversar com todos, para discutir, para consentir", afirmou.