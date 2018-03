Cunhado substitui Rosinha na Prefeitura de Campos-RJ Com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) de cassar o mandato da prefeita de Campos dos Goytacazes, Rosinha Garotinho, por abuso de poder econômico na eleição de 2008, o presidente da Câmara Municipal, vereador Nelson Nahim, assumiu hoje a administração da cidade. Cunhado de Rosinha e irmão do ex-governador do Rio Anthony Garotinho, Nahim fica no cargo interinamente até a Justiça Eleitoral promover novo pleito para definir o novo prefeito de Campos.