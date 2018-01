Cunhado de Roseana promete informar Garotinho O pré-candidato do PSB ao governo do Maranhão, ex-deputado Ricardo Murad, disse que fornecerá informações sobre o governo de Roseana Sarney (PFL) ao governador do Rio, Anthony Garotinho, pré-candidato do PSB à presidência. O ex-deputado é irmão do marido de Roseana, o secretário de Planejamento maranhense Jorge Murad, com quem não fala há sete anos. "O governador Garotinho terá muito o que dizer num debate com a Roseana. Nossa intenção é municiá-lo permanentemente com dados sobre o Estado. Desde informações estatísticas oficiais até relatórios sobre a corrupção", disse Ricardo Murad, que foi um dos treze candidatos a governador do PSB que se reuniram com Garotinho. A reunião, que durou todo o dia de hoje, serviu para estabelecer estratégias eleitorais para a campanha presidencial do governador do Rio. O ex-deputado disse que durante os oito anos de governo de Roseana Sarney não houve nenhum investimento nas áreas de saúde e educação no Estado. Segundo ele, dois terços da população do Maranhão não são atendidos pela rede de saúde estadual, e o último hospital público foi inaugurado pelo governo maranhense em 1979. Garotinho, que segundo a última pesquisa CNT/Sensus subiu de 7,8% para 15% das intenções de voto, disse que esse crescimento deve-se a três fatores: a oficialização de sua candidatura pelo PSB, em dezembro; a coerência no discurso econômico e a propaganda partidária na televisão. "A nossa propaganda não foi virtual. Não fizemos propaganda de cerveja, nem de sabonete. Fizemos uma propaganda concreta, mostrando os projetos sociais do governo", disse Garotinho, numa crítica às últimas inserções eleitorais do PFL, que mostram Roseana numa paródia a um comercial de cerveja. Ele comentou ainda que, na última pesquisa do Ibope, ele aparece "praticamente empatado" com Lula e a governadora do Maranhão na Região Sudeste. O governador também citou uma simulação feita pelo Ibope que o coloca na disputa de um possível 2º turno. Ele só perderia para Lula nas regiões Nordeste e Sul. "Mas eu acredito que com o desenrolar da campanha, poderei contar com uma margem muito grande para crescer. Temos confiança que vamos ultrapassá-lo", disse o governador, citando outro dado da pesquisa, no qual Lula é reconhecido por 90% dos entrevistados, e Garotinho, por 70%.