Cunhada de Sarney também recebia salário do Senado Surgiu mais um nome na lista de integrantes do clã Sarney com emprego no Senado. Trata-se de Shirley Duarte Pinto de Araújo, 33 anos, cunhada do presidente da Casa, o senador José Sarney (PMDB-AP). Shirley integrou a folha de pagamento do Senado durante seis anos. Estava lotada no gabinete da ex-senadora Roseana Sarney, hoje governadora do Maranhão. Saiu no último dia 8 de abril, nove dias antes de Roseana renunciar à vaga no Senado para assumir o governo. Shirley é mulher de Ernane Cesar Sarney Costa, 61 anos, irmão de José Sarney e secretário particular de Roseana há anos.