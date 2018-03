Cunha:ajuste fiscal estará na pauta semana que vem

O deputado ainda comentou, já em palestra para pecuaristas e fornecedores na sede da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), que pretende, até junho, terminar projeto de lei sobre o pacto federativo para dar início à tramitação na casa e ser votado até o final do ano. "Sobre esse tema, vamos discutir qual será o papel de cada um para não termos prejuízo", disse.

Já sobre o projeto de lei sobre maioridade penal, Cunha fez alusão às eleições. "Se os jovens foram os que definiram as eleições do ano passado, eles têm que ser responsabilizado por outros atos", afirmou, em defesa do projeto de lei.