Cunha vai de novo ao ataque e faz gesto arriscado

Na prática, o STF esvaziou o poder de Cunha no impeachment. O presidente da Câmara vive um momento de extrema fragilidade política. Como disse um auxiliar de Dilma quando as investigações sobre Cunha recrudesceram: “Ele não sabe agir na defensiva”. Ele utiliza uma estratégia totalmente diferente da adotada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Desde o início das investigações da Operação Lava Jato, o senador evita dar declarações sobre o assunto. Quando questionado, Renan sempre indica seus assessores ou advogados para responder.