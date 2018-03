Cunha tem encontro reservado com Temer em Brasília

BRASÍLIA - Em tempos de discussão sobre a renovação da liderança do PMDB na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), se reuniu nesta terça-feira, 12, com o vice-presidente da República e presidente do partido, Michel Temer. O encontro não estava previsto na agenda oficial do deputado. "Almocei com ele. Eu falo com Michel Temer toda semana. Fui lá bater papo e falar mal de vocês (imprensa)", brincou Cunha ao chegar ao seu gabinete nesta tarde.

Mesmo com o recesso parlamentar, o peemedebista tem vindo a Brasília toda semana para encontros reservados e despachos internos. Cunha tem adotado um comportamento mais discreto, sem coletivas de imprensa e comentários públicos sobre os últimos acontecimentos.

Enquanto Cunha despacha na Casa, peemedebistas se reúnem nesta tarde no gabinete do atual líder do partido, Leonardo Picciani (RJ), para discutir como se dará a escolha da liderança neste ano. Os deputados Leonardo Quintão (MG) e Darcísio Perondi (RS) chegaram à Câmara com uma lista de reivindicações. Quintão deixou claro que não abre mão de disputar o cargo contra Picciani. "Não tem proposta para apoiar outro candidato", reiterou.