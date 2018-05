Cunha só 'atrapalha' ao tentar interferir no ritmo do impeachment no Senado, diz Renan

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), fez nesta quarta-feira, 20, um duro ataque ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que vem pressionando os senadores para apressar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na segunda-feira, 18, um dia após os deputados aprovarem o pedido contra a presidente, Cunha foi categórico ao dizer que a Câmara não votará nada relevante até que o impeachment seja apreciado pelos senadores.

"Quanto mais o presidente da Câmara tentar interferir no ritmo do andamento do processo no Senado sinceramente ele só vai atrapalhar", disse Renan. "A paralisação da Câmara não ajuda o Brasil, esse 'locaute' não ajuda o Brasil, ele só atrapalha ainda mais a situação que já é muito ruim", frisou ele, na chegada a seu gabinete.

A autorização dada pela Câmara para que o Senado aprecie o pedido contra Dilma foi o que mais demorou, entre todos os processos de impeachment da história brasileira. Segundo ele, isso se deveu exatamente por causa da judicialização. A decisão de Cunha de admitir o pedido foi dada no início do mês, mas a manifestação dos deputados só ocorreu no último domingo, 17.

Renan disse que o Senado, "por mais que se queira", não pode atropelar prazos e nem deve fazer isso perante a história. Em outra crítica à Casa comandada por Cunha, o peemedebista afirmou que, enquanto a Câmara votava o impeachment, o Senado apreciava uma série de projetos, entre eles, a Lei de Responsabilidade das Estatais, as mudanças na exploração do pré-sal e o desaparelhamento da gestão dos fundos de pensão.

Para o peemedebista, a Casa vai "sempre" distinguir os interesses do Brasil dos interesses do governo, que são efêmeros e passageiros. Mantendo o seu discurso de que age de forma imparcial, Renan não quis opinar sobre se o relator da comissão do impeachment, que deve ser eleito na segunda-feira, 25, deve ser de um partido neutro. Ele disse que não ficaria bem ele tentar influir ou decidir sobre a indicação de ninguém.

Eleições. O presidente do Senado sinalizou haver dificuldades políticas para uma eventual apreciação de uma proposta de emenda à Constituição que propõe antecipar para outubro as eleições do presidente e vice. A proposta foi apresentada na terça-feira, 19, por um grupo de 27 senadores - com apoio inclusive de petistas.

Segundo Renan, é "muito difícil qualquer movimento mais brusco nesta hora" em que o Senado aprecia o pedido de impedimento de Dilma. "Qualquer coisa que aparece, sempre haverá uma leitura se ela beneficia um lado ou beneficia o outro", avaliou.

Resposta. Em nota publicada nesta quarta, Cunha rebateu a declaração de Renan. O presidente da Câmara afirma no texto que, em momento algum, declarou que iria paralisar os trabalhos da Casa. Apenas disse que a Câmara poderia parar por vontade da maioria dos parlamentares. Ontem, o deputado havia pedido celeridade no rito do impeachment no Senado.

"Eu como presidente vou colocar a pauta para votar, os partidos é que vão decidir", cita na declaração. No texto, Cunha reforça que a pauta de votações da Casa continua a mesma. Na terça-feira, 19, ele avaliou que não será votado nenhum projeto na Câmara a não ser que seja para "derrubar" e que, caso a falta de votações pudesse gerar um "shutdown" na economia do País, seria mais um motivo para o Senado se "apressar". "A Câmara dificilmente vai participar de uma sessão do Congresso para votar esse projeto (da redução da meta)", sinalizou.

Ainda durante coletiva, nessa terça, Cunha cometeu um equívoco ao dizer que "a Câmara derrubou o governo". Ele se corrigiu em seguida, após ser questionado, já que a decisão final sobre o afastamento da presidente Dilma ainda cabe ao Senado. "Como é que vão ficar as relações nas votações? Semana que vem o governo não será reconhecido pela Casa. Nós temos uma ainda presidente da República e ninguém vai reconhecer absolutamente nada a efeito de matérias", havia questionado.