Cunha se recusa a ser notificado por Conselho de Ética

BRASÍLIA - A fim de protelar a abertura de prazo para apresentação de sua defesa, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), escapou nesta quarta-feira, 16, da notificação sobre a admissibilidade no Conselho de Ética de seu processo por quebra de decoro. Cunha evitou os funcionários do colegiado por duas vezes, mas disse que estará disponível nesta quinta-feira.

O peemedebista foi procurado pela manhã, pediu para a funcionária do conselho voltar à tarde e depois telefonou dizendo que tinha compromisso e não poderia receber a notificação. O compromisso era acompanhar, pela TV, a sessão do Supremo Tribunal Federal sobre o rito do impeachment.

O conselho fará três tentativas de notificação de Cunha. Nesta quinta-feira, será a segunda vez que o colegiado buscará informá-lo do prosseguimento da ação. Ao fim das três tentativas, ele será notificado via Diário Oficial.

O aliado de Cunha, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), impetrou recurso na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) contra a admissibilidade do processo disciplinar. Marun tinha ingressado com medida semelhante na Mesa Diretora da Casa, onde o recurso pode ser deliberado, monocraticamente e a qualquer momento, pelo vice-presidente da Casa, Waldir Maranhão (PP-MA), aliado de Cunha.

O presidente da Câmara reiterou que pretende impetrar mandado de segurança no STF por “cerceamento” do direito de defesa no colegiado. O peemedebista se considera vítima de um processo de “justiçamento”, mas disse que assinará a notificação do andamento do processo nesta quinta-feira.