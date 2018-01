Cunha vai aguardar novo líder do PP para nomear comissões da Câmara

Brasília - O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), disse ao Broadcast Político que vai aguardar a definição sobre o novo líder do PP para então iniciar as discussões sobre a formação das comissões permanentes na Casa. "Vou discutir a partir daí (eleição no PP). Nada definido", explicou.

Cunha vem sofrendo pressão de líderes partidários a não esperar o julgamento dos embargos de declaração que apresentou ao Supremo Tribunal Federal sobre as regras para a instalação da comissão que analisará o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

No ano passado, ele disse que a decisão do Supremo sobre o rito do impeachment gerava dúvidas sobre as regras para a eleição de todas as comissões da Câmara. "Acho que até a primeira semana de março se define as comissões", previu o líder do PR, Maurício Quintella Lessa (AL), um dos que defende a formação das comissões o mais breve possível.

Nesta manhã, o líder do PPS, Rubens Bueno (PR), deixou a reunião de líderes informando que o peemedebista havia dito que não esperaria mais o julgamento do STF. "Ele disse agora que está aguardando a definição do último líder de bancada", comentou.