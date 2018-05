Cunha pretende recorrer de decisão que aceita pedido de impeachment de Temer nesta quarta

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pretende recorrer ainda nesta quarta-feira, 6, da decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou na terça, 5, que a Câmara aceite pedido de impeachment contra o vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB-SP).

Segundo Cunha, o recurso ainda está sendo redigido e deve ser apresentado até as 19h. De acordo com a decisão, Cunha deve instalar imediatamente uma comissão para analisar o processo. O peemedebista já havia informado que recorreria.

Há na Câmara quatro pedidos de impeachment de Temer. Todos foram rejeitados por Cunha. A decisão monocrática de Marco Aurélio entra em vigor a partir de sua publicação. Cunha deve ingressar com um agravo regimental em que declara que não cumprirá a decisão até a análise do caso pelo plenário do STF.