Cunha: PMDB está alinhado com governo para votar MPs O líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), garantiu nesta segunda-feira que o partido está alinhado com o governo na votação das Medidas Provisórias (MPs) 601 e 605, que têm votação prevista em sessão extraordinária no plenário da Casa nesta segunda-feira à noite. Cunha afirmou que o PMDB quer votar as MPs, apesar das divergências com o governo em alguns pontos. "O caminho é o do entendimento e não o da obstrução", afirmou o peemedebista, que participa de reunião de líderes da base aliada na Câmara, para definir a votação.