Cunha: parte de crítica de Renan ao Temer é incorreta O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), comentou que parte das críticas do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB) ao vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), é incorreta. "Renan participou do processo de escolha de Temer como articulador político. Quando um presidente do Senado faz críticas desse tipo, ele precisa dizer sua motivação", declarou, em coletiva de imprensa na ExpoZebu 2015, ressaltando que a escolha da Presidente da República, Dilma Rousseff (PT) em ter Temer como seu articulador foi correta.