Cunha não comenta expectativa de denúncia e tenta manter clima de normalidade

Brasília - Sobre a hipótese de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) até amanhã por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobrás, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), disse que "não vai comentar absolutamente", pelo menos por enquanto. Esse posicionamento foi apresentado por Cunha ao deixar restaurante da Câmara onde foi oferecido almoço a integrantes do Parlamento Latino-americano (Parlatino), que tem reuniões em Brasília nesta quarta e quinta.

"Não vou comentar absolutamente nada. Quando tiver fato, eu comento o fato", limitou-se a dizer. Conforme informou o Broadcast no início da tarde, a PGR deve denunciar, entre esta quarta e a quinta, Cunha e o ex-presidente da República e senador Fernando Collor (PTB-AL) por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobrás.

'Normalidade'. Na iminência de ser denunciado, Cunha, tenta passar um clima de normalidade e não alterou sua agenda de compromissos para esta tarde. Parlamentares que passaram pelo gabinete do presidente da Casa dizem que ele está tranquilo e que a denúncia já era algo esperado. "Já era anunciado há muito tempo", comentou um deputado próximo do peemedebista. "Está tudo dentro do esperado", disse outro aliado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com fontes, Cunha acredita que o cenário desenhando nos últimos dias apontava para um "acordão", ou seja, que políticos alinhados ao Planalto seriam poupados de ser denunciados e os oposicionistas enfrentariam os desdobramentos das investigações da operação Lava Jato. Por recomendação de sua assessoria, Cunha evitou comentar a hipótese, pelo menos até ter acesso ao conteúdo da denúncia. "Se acontecer o fato, depois eu falo. Não vou comentar suposição", respondeu o presidente da Câmara a jornalistas no início desta tarde.