Cunha Lima reafirma que irá recorrer de cassação O governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB), reafirmou hoje que vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou o mandato dele na semana passada por suposto uso da máquina pública em período eleitoral. Cunha Lima disse ter sido vítima do "maior erro" da Justiça Eleitoral no Brasil. Segundo ele, o vice-governador José Lacerda Neto, que também foi cassado, não foi ouvido pela Justiça e por isso houve cerceamento do direito de defesa dele. Cunha Lima disse que vai trabalhar para levar de volta o processo para o TRE da Paraíba. Ele fez as declarações ao sair do Ministério da Fazenda, onde esteve presente a uma discussão sobre a reforma tributária com outros governadores do Norte e Nordeste.