Cunha Lima promete Paraíba moderna ao assumir governo O governador Cássio Cunha Lima (PSDB) tomou posse na Paraíba no final da tarde desta segunda-feira, em uma solenidade da Assembléia Legislativa, no auditório do Fórum Cível da Capital. Em seu discurso, Cunha Lima declarou que vai deixar a Paraíba moderna e competitiva, através de investimentos na educação, inovação tecnológica, redução de impostos e investimentos em infra-estrutura. Ele disse que assume o segundo mandato "de mãos estendidas, coração aberto e com a alma blindada à divisão e à intriga". Indiretamente se referiu à oposição, que questiona sua eleição na Justiça Eleitoral, acusando-o de ter distribuído 35 mil cheques de 150,00 na campanha. Ele declarou que prometeu e vai governar para todos, "sobretudo para os mais pobres", nos 223 municípios do Estado. Ainda no discurso, o governador declarou que fará uma administração à base do diálogo, da negociação, da participação e da parceria. Cunha Lima afirmou que fará parceria com o Governo Federal, com os municípios, com as empresas privadas e com a sociedade, para promover geração de empregos e renda. Segundo ele, "a Paraíba é pequena demais para ser dividida, mas é grande suficiente para comportar a união de todos que a desejam moderna e competitiva".