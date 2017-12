Cunha Lima leva lista de pedidos do Nordeste para Dilma O governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB), entregou na segunda-feira à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, a "Carta de Natal". O documento traz uma lista de reivindicações dos governadores do Nordeste, elaborada durante o encontro promovido por eles na capital do Rio Grande do Norte, na semana passada. Entre outras coisas, a carta sugere mais investimentos do governo federal no Nordeste, ações integradas na área de segurança pública e participação nos planos para a aceleração do crescimento do País. Cunha Lima aproveitou o encontro com a ministra para cobrar obras de infra-estrutura para o seu Estado. Resultado do encontro Ainda no encontro que realizaram na última quinta-feira, os governadores nordestinos decidiram que vão pressionar o governo federal para que ele derrube os vetos à criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), um dos principais temas discutidos. Entre os vetos estão a criação do BNB-Par (subsidiária do Banco do Nordeste para investimentos de capital de risco, para a capitalização de investimentos privados), a concessão de benefícios fiscais, a competência do Conselho Deliberativo da Sudene em estabelecer as prioridades na aplicação de recursos - que passa a ser do próprio Executivo - e a obrigação do Executivo de fazer constar da proposta orçamentária anual as dotações para o Nordeste. A área de atuação da Sudene incluirá todos os Estados do Nordeste e alguns municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Entre os vários objetivos, está o de reduzir desigualdades sociais e promover distribuição de renda. Eles também decidiram que vão tornar o fórum permanente para a discussão de pautas comuns aos nove Estados. A partir da segunda reunião, marcada para março em Maceió (AL), eles vão votar apenas temas específicos. Este texto foi ampliado às 15h57