Cunha fará excelente gestão e investirá em boa relação com Executivo, diz Cardozo

BRASÍLIA - O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, minimizou nesta segunda-feira, 2, a derrota do Planalto na disputa pela presidência da Câmara e reforçou o coro do governo na tentativa de restabelecer boas relações com o deputado eleito para o posto, Eduardo Cunha (PDMB-RJ).

"O governo já teve muitas vezes a convivência absolutamente harmônica com o Legislativo sem ter um petista na mesa. Eu tenho absoluta convicção de que o presidente Eduardo Cunha investirá profundamente numa boa relação com os poderes do Estado", disse Cardozo nesta manhã, ao deixar a abertura do ano Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Cunha também participou da sessão solene.

Cardozo preferiu não comentar o fato de Cunha ser um dos nomes de parlamentares citados em investigações da Operação Lava Jato e disse ter "certeza" que o peemedebista fará uma "excelente gestão". "E a relação com o Executivo será harmoniosa dentro daquilo que a própria Constituição prescreve", disse o ministro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

*