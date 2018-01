Cunha entrega documentos em sua defesa à imprensa

BRASÍLIA - O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), entregou à imprensa quatro documentos para corroborar sua fala na manhã desta sexta-feira.

Além do documento sobre a fiscalização feita pela Receita Federal, apresentou a delação feita por Julio Camargo, um Relatório de Auditoria da Petrobrás sobre a contratação do navio-sonda Titanum Explorer, Petrobras 10.000 e Vitória 10.000; e a cópia do inquérito 2123, que pesa contra ele e foi desarquivado recentemente.