Cunha elogia 'nova metodologia' do Executivo com a base O líder da bancada do PMDB na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (RJ), elogiou o encontro de três horas de dirigentes da base aliada e o Executivo. Para Cunha, já era hora de se mudar a "metodologia" da relação, que andava desgastada. Ele ressaltou que a nova atitude do Palácio do Planalto "facilita a vida" da base governista. "Isso sinaliza a inauguração de uma nova metodologia", comemorou o parlamentar, que é visto com reservas pelo governo.