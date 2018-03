Cunha diz que PMDB 'ainda' quer aliança com o PT O líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (RJ), reagiu nesta quarta-feira à mobilização de algumas alas do PT favoráveis ao retorno das alianças programáticas e ao rompimento com a sigla do vice-presidente da República, Michel Temer, para a sucessão presidencial de 2014. Apesar da tese ter sido barrada pela direção nacional do PT, a proposta gerou desconforto no principal aliado do governo Dilma Rousseff. "Essa aliança tem que ter os dois lados: o PT querendo e o PMDB querendo. O PMDB pode querer ou não, vai depender do seu momento apropriado para discutir. Neste momento ainda está querendo", respondeu.