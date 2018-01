Cunha diz que oferta de ministérios não muda posição sobre CPMF

"Não é dar mais ou menos ministérios que vai mudar a posição da Casa de aprovar a CPMF. Não podemos tratar desse jeito. Não comportamos mais impostos. É um imposto pernicioso", disse Cunha.

O presidente da Câmara rompeu oficialmente com o governo em julho, após ser acusado pelo lobista Júlio Camargo de ter pedido propina de US$ 5 milhões no esquema de corrupção da Petrobrás. Cunha negou a acusação e se disse vítima de uma articulação do governo para incriminá-lo. O parlamentar defende o desembarque do PMDB da base do governo.

O peemedebista disse que o fato de a bancada de seu partido ter aceitado indicar ministros por 42 votos a nove não significa que a legenda optará por permanecer no governo, decisão que deve ser tomada em novembro, no congresso do PMDB. "Partido é uma coisa muito maior que bancada", afirmou. "A bancada tem o seu direito. Aqueles que estão lá, estão votando com o governo, querem participar, têm o seu direito. Eu não comento, não falo, não me meto, não me intrometo", disse Cunha

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reforma ministerial. Apesar de ter na lista de indicados pelos deputados peemedebistas ao menos dois nomes próximos a ele para ocupar ministérios, Cunha negou interferência. "Toda a bancada é próxima a mim", afirmou. "Ali não tem um parlamentar contra mim, a não ser algum novo que, por uma conjunção qualquer, não possa ser favorável. A bancada é muito unida comigo", afirmou.

Na relação de sete nomes apresentados pelo líder do PMDB na Câmara, Leonardo Picciani (RJ), à presidente Dilma Rousseff, na manhã desta quarta-feira, 23, há ao menos dois que são aliados próximos a Cunha. Um é o deputado Manoel Júnior (PB), que chegou a ser cotado para assumir a liderança do PMDB na Casa neste ano. O outro é o deputado Celso Pansera (RJ), apontado pelo doleiro Alberto Youssef, no âmbito da Operação Lava Jato, como "pau-mandado" do presidente da Câmara.

"Vai ficar sempre essa impressão de ser um nome ligado a mim, virou ministro e eu tenho alguma participação. Não tenho qualquer participação. Fui muito claro na minha posição. Defendo que o PMDB saia da base do governo. Se puder, sair logo. Sou contra o PMDB indicar ministros", disse Cunha.