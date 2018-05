Cunha diz que 'não vê problema' em criar duas CPIs

A primeira é a que deverá ser instalada nesta terça-feira, 1º, no Senado, liderada pela oposição, para investigar irregularidades na Petrobras. A segunda tem à frente o deputado petista Paulo Teixeira e pretende apurar denúncias de irregularidades no metrô de São Paulo. Desde ontem, 31, a CPI proposta por Teixeira está sendo tratada como o trunfo do Planalto para bombardear a CPI da Petrobras. Teixeira vai buscar assinaturas também no Senado para torná-la uma CPMI, uma comissão mista.

"Não vamos permitir que se contamine o processo eleitoral com a CPI. Investigação, se houver, vamos respeitar a legalidade e dentro do objeto específico. Durante o período do chamado mensalão, houve duas CPIs ao mesmo tempo. Não vejo problema nisso não", prosseguiu Eduardo Cunha, que viveu momentos graves de estresse com o Planalto até a semana retrasada, quando liderou o blocão, grupo de deputados insatisfeitos com a condução política do Planalto.