Cunha distribui cópias de intimação da Receita com pedido de esclarecimentos fiscais

Brasília - O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), distribuiu à imprensa nesta sexta-feira (17) uma cópia do documento da Receita Federal que o intima a prestar esclarecimentos sobre sua vida fiscal. O fisco listou 13 itens a serem detalhados por Cunha.

A Receita pede, entre outras coisas, demonstrativo financeiro mensal, separado por fonte pagadora, de rendimentos do parlamentar entre 2010 e 2013. Solicita, ainda, comprovantes de depósitos bancários e de transferências para esses recebimentos; demonstrativo de dívidas; documentação sobre compra e venda de bens no Brasil e no exterior.

O fisco quer ainda comprovantes de pagamentos de IPTU, pagamentos de aluguéis, taxas de condomínio, TV por assinatura, empregados; comprovante das faturas de cartão de crédito; comprovante de despesas com reformas e ampliação de bens móveis e imóveis; extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras.

Cunha ainda terá de dar explicações sobre, especificamente, um apartamento no Distrito do Andaraí (RJ). A venda do imóvel, por R$ 225 mil, parece ter chamado a atenção da Receita e a instituição pede comprovante da venda e do recebimento do valor do bem, além de um documento que comprove a aquisição do imóvel antes da venda. A Receita também quer uma comprovação do estado civil de Cunha entre 2010 e 2013.