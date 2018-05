Cunha critica proposta de pacto feita por Dilma: 'é contraditório se falar em pacto e agredir'

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, levou apenas algumas horas para contestar, com uma forte dose de ironia, a proposta apresentada nesta quarta-feira, 13, pela presidente Dilma Rousseff, de fazer um pacto com todos os partidos, inclusive com a oposição, caso o processo de impeachment seja derrubado.

"É contraditório se falar em pacto e agredir. Dificilmente alguém que agride tem condições políticas para fazer pacto", afirmou. "É um pouco difícil essa retórica de você dizer que é golpe e no dia seguinte querer sentar com os golpistas", completou.

Pela manhã, em entrevista a jornalistas, Dilma afirmou que se o processo de impeachment for barrado, seu primeiro ato será fazer uma nova repactuação entre todas as forças políticas, "sem vencidos e sem vencedores". Ela, no entanto, não detalhou o que seria esta medida.

Para Cunha, "é obvio" que se deva fazer alguma coisa para que haja condições políticas para a presidente continuar governando, caso o processo não siga adiante. Mas, segundo ele, a proposta de se fazer um pacto pressupõe condições políticas para o debate.

"Pacto é uma circunstância em que pressupõe sentar na mesa para se discutir algo concreto para o País. Já houve várias oportunidades de isso ter sido feito e foram perdidas", disse.

Segundo o peemedebista, a presidente da República "parece até que não compreende o processo" de impeachment. "Ela fala como se Câmara e Senado fosse junto ao mesmo tempo", disse.