Cunha condiciona reforma política ao 'distritão' O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), defendeu na tarde desta quinta-feira, 14, a reforma política, condicionando o sucesso da proposta elaborada em comissão especial da Casa à adoção do chamado distritão, modelo de eleição no qual os mais votados assumem as vagas no Legislativo.