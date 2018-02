Cunha comunica a líderes que criará comissão da DRU nesta terça

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), comunicou nesta terça-feira, 10, a líderes partidários, que vai criar hoje a comissão especial para analisar o mérito da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU). Segundo o líder do DEM na Casa, Mendonça Filho (PE), o anúncio foi feito durante almoço na residência oficial da Presidência da Câmara.

Com o anúncio hoje, líderes partidários têm, a partir desta quarta-feira, 11, até 48 horas para indicar os integrantes do colegiado. "Nós do DEM vamos esticar todos os prazos, afirmou Mendonça Filho". Com isso, o líder prevê que a instalação da comissão especial deve ficar somente para a próxima semana.

Mendonça destacou que o DEM, assim como o PSDB na Câmara, poderá votar a favor da matéria, caso o governo ceda em alguns pontos, como a manutenção em 20% da alíquota que o Executivo pode desvincular do Orçamento. O governo quer elevar esse porcentual para 30%.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A criação da comissão especial da DRU nesta semana foi adiantada pelo Broadcast Político no último domingo. Segundo a reportagem, Cunha inclusive já escolheu um aliado como relator da matéria no colegiado: o deputado Laudivio Carvalho (PMDB-MG).