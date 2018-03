Cunha cometeu infração disciplinar, diz diretor penitenciário

BRASÍLIA - Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, 8, o diretor do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, Luiz Alberto Cartaxo, confirmou que o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB) se negou a realizar exames para comprovar o suposto aneurisma cerebral, relatado em audiência ao juiz federal Sérgio Moro. Segundo Cartaxo, ao negar a realização do exame, Cunha cometeu uma infração disciplinar.

Na terça, 7, em audiência com Moro, Cunha disse ter um aneurisma cerebral e relatou que não há condição de tratamento médico no presídio onde se encontra. De acordo com advogados do peemedebista, a família do ex-deputado entregou exames médicos que comprovam a situação e serão entregues à Justiça.

"O que precisa ser controlado na saúde dele é a pressão arterial. Ele recebe diariamente a medicação, nos horários certos. A afirmativa que ele fez de que o Complexo Médico-Penal não oferece condições de custódia não é verdadeira. Oferece sim, a qualquer paciente nas condições que ele alega ter e que não estão comprovadas porque o exame que nós oferecemos ele não quis", afirmou Cartaxo na coletiva.