Cunha: 'Alguém quebrou o decoro'

Brasília - O líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (RJ), disse ao Broadcast Político que pedirá um exame grafotécnico de todos os 513 parlamentares para apurar o responsável pela falsificação da assinatura do deputado federal Zoinho (PR-RJ) durante a votação de 6 de março deste ano, quando foi derrubado o veto da presidente Dilma Rousseff à lei sobre a nova distribuição dos royalties do petróleo. "Alguém quebrou o decoro", concluiu o peemedebista.

A Polícia Legislativa concluiu o inquérito que confirmou a fraude, mas pediu para que o Ministério Público arquivasse a investigação por impossibilidade de identificar o responsável. "Isso é muito ruim, alguém votou por ele", comentou. Cunha também defendeu a mudança no sistema de votação de vetos, onde o voto é dado através de cédulas colocadas em urnas espalhadas pelo plenário.