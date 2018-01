Cunha 'alerta' Temer sobre rumo das investigações Em uma conversa com o vice-presidente Michel Temer na quinta-feira passada, Eduardo Cunha disse que, pelo rumos que as investigações da Operação Lava Jato têm tomado, ele não se surpreenderia se o nome de Temer aparecesse em uma das delações premiadas. Cunha teria feito um comentário genérico, sem vincular o nome do vice a nenhuma delação específica. Temer estará nos Estados Unidos na segunda e terça-feira, onde vai proferir palestras a empresários em Nova York.