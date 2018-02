Cunha acompanha reunião do Conselho de Ética de seu gabinete

Brasília - O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), acompanha na manhã desta quinta-feira, 19, em seu gabinete, ao lado de aliados, o desenrolar da reunião do Conselho de Ética. O colegiado analisa o parecer preliminar pela admissibilidade do processo por quebra de decoro parlamentar que pode levar à cassação do peemedebista.

Cunha chegou à Câmara por volta das 9 horas foi direto para o gabinete da Presidência da Casa, sem falar com a imprensa. Neste momento, está reunido com os deputados Eduardo da Fonte (PP-PE), Washington Reis (PMDB0RJ) e Paulo Pereira da Silva (SD-SP). Os dois últimos são membros titulares do Conselho de Ética.

O advogado do presidente da Câmara, Marcelo Nobre, está no plenário onde ocorre a sessão do Conselho de Ética e vai representar o peemedebista. Ontem, a defesa protocolou a defesa prévia, na qual alega que houve antecipação por parte do relator, deputado Fausto Pinato (PRB-SP), que teria prejulgado seu cliente.