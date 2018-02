Cumbica fica em 128º e Galeão é 135º em ranking de aeroportos

Os aeroportos internacionais de São Paulo e do Rio de Janeiro aparecem, respectivamente, em 128º e 135º lugar em um ranking elaborado pela consultoria Skytrax, com base em uma pesquisa realizada com 8,6 milhões de passageiros em 195 aeroportos.

De acordo com o ranking, divulgado nesta terça-feira, o aeroporto Incheon, em Seul, na Coréia do Sul, é o melhor do mundo, seguido de perto pelos aeroportos internacionais de Hong Kong e de Cingapura.

O questionário respondido pelos passageiros levava em consideração experiências como o check-in, as partidas, as conexões e a chegada.

Seis aeroportos da região asiática do Pacífico estão na lista dos dez melhores, junto aos aeroportos de Zurique, Munique, Amsterdã e Auckland, na Nova Zelândia.

Segundo a Skytrax, a disputa foi apertada entre os três primeiros lugares. Hong Kong havia recebido o título no ano passado. O aeroporto de Incheon esteve entre os cinco primeiros do mundo nos últimos cinco anos.

O aeroporto, a cerca de 60 km de Seul, foi aberto em 2001 para substituir o aeroporto de Kimpo como porta de entrada internacional da Coreia do Sul. Em 2006, ele foi o 11º mais movimentado do mundo.

Rankings regionais

Na América do Sul, o aeroporto de Lima, no Peru, foi considerado o melhor, seguido por Santiago, Buenos Aires, São Paulo e Rio.

Nos outros rankings regionais, o aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, foi considerado o melhor da África, Zurique foi apontado como o melhor da Europa e o de Tel Aviv foi escolhido como o melhor aeroporto do Oriente Médio.

O aeroporto de Fort Worth, em Dallas, foi considerado o melhor da América do Norte e o do Panamá, o melhor da América Central.

De acordo com a consultoria, o aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes, tem as melhores lojas, o de Hong Kong tem os melhores restaurantes e o de Helsinki, na Finlândia, tem o melhor sistema de entrega de bagagens.

O aeroporto de Kansai, no Japão, foi apontado como o que tem os "banheiros mais limpos". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.