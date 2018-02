Culpado ex-prefeito do RS por ir a motel em carro oficial O ex-prefeito do município gaúcho de Campos Borges, Olivan Antônio de Bortoli (PP), foi condenado a dois anos e oito meses de prisão e à inabilitação para o exercício de cargo público por cinco anos por ter usado um carro oficial para ir a um motel com uma garota de programa. A pena de reclusão foi substituída pelo pagamento de três salários mínimos a uma entidade assistencial e pela prestação de uma hora de serviços comunitários por dia de condenação. A decisão foi tomada pelo juiz de Direito Antonio Eliseu Arruda, da 2ª Vara Criminal de Passo Fundo, e ainda pode ser contestada em instâncias superiores. O uso indevido do veículo do município ocorreu no dia 11 de agosto de 2003 e foi flagrado por uma equipe de reportagem da RBS TV.