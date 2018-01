CTEEP poderá ser multada por apagão O ministro de Minas e Energia, José Jorge, disse que até o início da noite de hoje o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgará uma nota oficial no Rio de Janeiro, explicando as razões e os efeitos da queda do cabo de transmissão de energia que provocou, ontem, blecaute em 10 Estados e no Distrito Federal. Jorge conversou hoje pela manhã com o presidente do ONS, Mário Santos, que confirmou que a causa inicial do apagão foi a queda do cabo na linha de transmissão da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) entre a usina hidrelétrica de Ilha Solteira e a subestação de Araraquara, em São Paulo. "A partir daí vamos pedir todos os dados para saber porque o sistema não ficou restrito como deveria", disse. Segundo o ministro, o sistema deveria ter o controle para restringir o problema a apenas um subsistema, e não provocar o desligamento em cadeia. "Vamos saber o que funcionou e o que não funcionou para, no futuro, se houver algum problema, não ser repassado para todo o sistema". O ministro disse que o programa de segurança criado pelo governo no ano passado evitou que o apagão afetasse as regiões Norte e Nordeste. Jorge admitiu a possibilidade da CTEEP ser multada. "Será feita uma investigação e a empresa poderá ser novamente punida se for o caso", afirmou. O apagão de 1999 também foi provocado pela queda de um cabo em outra linha de transmissão da empresa. Segundo o ministro, todo sistema mecânico e elétrico está sujeito a falhas. "Temos de rever o que aconteceu e fazer disso um aprendizado". José Jorge declarou ainda que não há nada que impeça que alguma medida de revitalização do setor elétrico possa ser revista em função do apagão de ontem. "As medidas foram bastante discutidas mas, se por conta disso aparecer uma opinião nova, a princípio não há nenhum problema em ser modificada", afirmou.