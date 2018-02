Crivella sobe 5 pontos e amplia liderança no Rio

O deputado Marcelo Crivella (PRB) lidera a corrida eleitoral no Rio de Janeiro, com 28% das preferências, de acordo com pesquisa Ibope contratada pela TV Globo e pelo jornal "O Estado de S. Paulo", divulgada nesta sexta-feira, 15. Crivella tinha 23% na pesquisa anterior, anunciada no dia 19 de julho, e subiu 5 pontos porcentuais. Em segundo lugar, estão empatados tecnicamente Eduardo Paes (PMDB) e Jandira Feghali (PCdoB), com 12% e 11%, respectivamente. Mas eles enfrentam situações opostas. Paes estava em terceiro lugar, cresceu 4 pontos porcentuais (saiu de 8% e foi para 12%) e passou Jandira, que caiu três pontos (de 14% para 11%). Em julho, Crivella tinha 9 pontos porcentuais sobre o segundo colocado. Agora, tem 16 pontos de vantagem. Em quarto lugar está Solange (DEM), com 6% das intenções de voto. Gabeira (PV) e Chico Alencar (PSOL) estão empatados com 4%. Quatro candidatos ficaram com 1%: Alessandro Molon (PT), Paulo Ramos (PDT), Filipe Pereira (PSC) e Eduardo Serra (PCB). Antônio Carlos (PCO) tem zero. Vinicius Cordeiro, do PTdoB, não foi citado. Brancos e nulos somaram 16% e 15% dos entrevistados não souberam responder. Crivella lidera no primeiro lugar, mas ao mesmo tempo tem a maior taxa de rejeição entre todos os candidatos: 29%. Nas simulações de segundo turno, ele aparece em empate técnico contra Jandira Feghali - 36% contra 32% de Jandira. Contra Eduardo Paes, ele lidera: 37% a 30%. Registro da pesquisa A pesquisa Ibope contratada pela TV Globo e pelo jornal "O Estado de S. Paulo" foi a campo entre 12 e 14 de agosto e entrevistou 805 eleitores cariocas, com intervalo de confiança estimado em 95% e margem de erro de 3 pontos porcentuais. A pesquisa está registrada na 228.ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro sob o nº 20/2008.